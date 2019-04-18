公共机构数据安全检讨委员会 将有非政府专家参与

（早报讯）负责检讨公共服务部门数据保护工作的公共机构数据安全检讨委员会，将包括非政府专家。这些专家在科技和数据安全领域有着深厚的经验和知识。

总理公署发文告说，公共机构数据安全检讨委员会（Public Sector Data Security Review Committee）今天首次召开会议，会议由主管公共部门数据管理的副总理兼国家安全统筹部长张志贤主持。张志贤也是委员会主席。

我国过去一年来发生几起数据相关事件，李显龙总理上月底宣布，任命高级别委员会，全面检讨公共服务部门的数据保护工作，进一步加强和改进对我国公民数据的保护。

委员会成员包括负责智慧国计划的外交部长维文医生、主管网络安全事务的通讯及新闻部长易华仁、主管公共服务的贸工部长陈振声，以及主管政府科技局的通讯及新闻部兼交通部高级政务部长普杰立医生。

总理公署文告说，委员会也将包括拥有数据安全与技术专长的私人领域代表。他们分别是：

英国国家安全部首席科学顾问Prof Anthony Finkelstein，

星展银行首席信息官、集团科技与营运董事总经理兼主管大卫· 格禧（David Gledhill），

前KPMG合伙人何和利，

网络安全公司安信资讯安全（Ensign InfoSecurity）执行主席李福燊，和

健康服务平台Optum总裁安伟杰（Andrew Witty）