不满男子搭讪母 儿纠数青年围殴 一帮出头男监2月

驳船码头夜店外发生群殴事件，男子搭讪母亲不果，挥拳打母亲的儿子泄愤，结果一踏出夜店却遭一群青年追打围殴！

其中一名围殴男子的青年是亚瑟拉尼（22岁），他今早（4月18日）承认一项纠众伤人的罪名后，被判坐牢两个月。

他也承认在另一起事件中，对女朋友的友人互殴，触犯滋事打架的罪名，被判罚款1500元。

庭上揭露，被告去年3月17日凌晨时分，约了另外两名青年一起到驳船码头一带喝酒后，接着连同其中一名青年的39岁母亲一起到附近的夜店。

一名在夜店参加生日派对的27岁男子，上前搭讪青年母亲，邀她共舞，但母亲已经喝醉，因此没有理会他。

男子不满被拒绝，在一旁的儿子对男子搭讪母亲的行为看不顺眼，两人于是互相瞪眼，接着发生口角。争吵时，男子率先动手，一拳挥向母亲儿子的脸，还踢了母亲一脚。夜店巡场发现两方就要大打出手，立刻上前介入，把他们赶出夜店。

被告以及其他青年从儿子口中得知事情经过后愤怒不已，决定在夜店外动手揍男子。

男子一踏出夜店，就接了儿子一记飞腿。男子回头一看，发现一群怒气冲冲的青年冲过来，他于是拔腿就逃。

男子从夜店逃向大马路，跳上一辆停在路旁的德士，叫司机快点开走，无奈当时交通灯亮红灯，德士无法开动，青年因此追上男子，继续殴打他。

据了解，儿子已被判刑。