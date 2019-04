卫生部锐减57所受承认外国医学院

卫生部大幅度削减我国承认的国外医学文凭。明年1月1日起,受承认的外国医学院从160所锐减至103所,被砍掉的医学院包括来自中国大陆、台湾、日本、美国、英国、澳大利亚等国家和地区。

当局表示,最新的检讨是为了确保外国医生的素质,并且考虑到本地培训的医生数量正逐渐增加,我国引进外国培训医生的需求已不如过去那么大。

卫生部和新加坡医药理事会今天发表联合文告,公布了以上消息。

文告说,为适应国人不断改变的医药需求,和确保外国培训医生符合本地标准,医理会定期检讨我国承认的国外医学院文凭。在最新一轮检讨中,医理会决定消承认57所医学院的文凭,卫生部已接受医理会的建议。

根据最新名单,澳大利亚南澳阿德莱德的福林德斯大学(Flinders University of South Australia)、日本北海道大学、中国的中山大学、浙江大学、台湾桃园的长庚大学、英国阿伯丁大学(University of Aberdeen)、以色列耶路撒冷希伯来大学(Hebrew University of Jerusalem)和美国科罗拉多大学(University of Colorado)等医学院都被除名。

文告指出,卫生部向来致力于加强本地的医疗卫生培训系统,以打造能满足我国老龄化社会医疗需求的本地核心团队。