逃兵役赴英踢球 小将戴维斯胫部受伤

未按照规定履行国民服役义务，在英超球会富勒姆当职业球员的本地足球小将班杰明·戴维斯（Ben Davis）如今受伤，胫部（shin）出现应力性骨折（stress fracture）。富勒姆表示将给予他支持。

现年18岁的班杰明·戴维斯（Ben Davis）前年加入英超球会富勒姆（Fulham），他的父亲之后向国防部申请让儿子延迟服役，去年6月11日遭拒，但戴维斯仍在同月29日与富勒姆签订职业球员合同。国防部早前透露，当局已于去年9月向戴维斯发出入伍通知书，告知他必须在今年2月入伍。

目前抵达新加坡参赛的富勒姆青训队总监告诉《海峡时报》，球队目前虽然不清楚他本赛季是否有机会上阵，但相信他下赛季应该能够恢复健康，为球队上阵。

他说：“我认为他值得有一些好运，及一个表现他是名职业球员的机会。”

戴维斯出生在泰国，父亲来自英国，母亲来自泰国。戴维斯在2005年随家人迁到新加坡，2009年获得我国公民权，他曾在新加坡体育学校念书。国家队前主帅孙德兰慕迪今年3月曾将戴维斯招入“雄狮”国家队，但没有派他上场。

因为没有代表雄狮上过场，从理论上说，戴维斯仍可申请英国或泰国国籍，有朝一日代表英格兰或泰国队出战国际赛。

在国防部宣布拒绝其申请后，社交网站的讨论中甚至出现了建议戴维斯放弃新加坡国籍，全力追求足球梦想的声音。