成业汽车被令停止不公平销售手法

（早报讯）多次被投诉卖车时误导顾客的成业汽车（SG Vehicles）及公司董事陈慧碧（译音），被国家法院下令停止使用不公平销售手法。该庭令已于昨天（4月18日）生效。

据之前报道，成业汽车先后在2015年12月和2017年7月被列入新加坡消费者协会的黑名单。消协在2015年1月至2017年11月间，共接获92起针对成业汽车的投诉。

新加坡竞争与消费者委员会在2017年12月申请了禁制令，要求成业汽车不得再继续使用不公平销售手法。

竞消委今早发文告说，他们的调查显示成业汽车触犯了保护消费者公平交易法令，成业汽车也没有针对调查结果提出异议。

经双方同意，国家法院向成业汽车发出庭令，禁止公司、董事、职员、经纪等，继续使用不公平销售手法。

根据庭令，他们不能在汽车售价、拥车证成价和交货日期等方面作出具误导性的陈述。成业汽车也必须庭令生效后的半年，于旗下所有店外张贴告示，让消费者知道庭令内容。

成业汽车可以继续营业，也必须履行与客户签署的销售协议，否则消费者可拨打6100 0315或上网www.case.org.sg寻求协助，或到小额索偿法庭采取民事行动。