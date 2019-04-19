上电商平台买手机 惨变“借债人”

诈骗手法层出不穷，近来有不法之徒向电商平台用户下手，表面上允许顾客以分期付款方式买手机，之后竟然向用户银行户头“硬塞”钱，要他们连本带利“还债”。

新加坡警察部队今天（4月19日）发文告说，他们观察到电商平台上最近出现了新的诈骗手法。从去年11月至今，警方已接获超过25起报案，受害人皆在电商平台购买手机后就被指欠债。

警方说，一些受害人遭不法者以签下分期付款配套的名义，骗取身份证号码，电子政府密码（SingPass）或银行户头资料。受害人过后会发现自己的银行户头遭人存入一笔钱，接着就会被要求连本带利偿还这笔“借贷”。

另外，也有不法之徒向受害人提供贷款购买手机。不过，无论受害人是否愿意贷款，这笔钱还是会存入其银行户头，骗徒接着就会要求受害人还债。

警方提醒公众在网络购物时，应保持警惕和避免泄露个人资料。如果怀疑银行户头有来历不明的款项，应立即通知银行及警方，并不该用这笔钱来进行任何交易。

警方呼吁公众，若有更多关于这类诈骗案的线索，应拨打警方热线1800-255-0000提供资料。公众也可拨电999寻求紧急协助。要了解更多诈骗详情，公众可上网或拨打反诈骗热线电话1800-722-6688查询。