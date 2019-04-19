网红Nas在植物园办粉丝见面会 警方：无需申请公共秩序准证

以色列网红Nas明午（4月20日）将在植物园办粉丝见面会，警方表示，Nas是以“名人”身份与粉丝见面，这不属于别有目的（cause-based）活动，因此无需在公共秩序法下申请准证。

不过由于明天的活动计划播放录制音乐，因此Nas申请并获得了公共娱乐执照。

来自以色列的亚新（Nuseir Yassin，26岁，昵称Nas）将在明天（20日）下午4时至6时，在植物园生态湖旁举办粉丝见面会并拍摄影片。

Nas去年8月曾到访我国，在这期间除了与数百名国人见面，还制作10多个关于新加坡的视频，介绍我国如何应对种族、交通、环境污染和饮用水等方面的挑战。李显龙总理也在视频客串亮相。他上月透露将迁至我国生活，发展他的Nas Daily媒体公司。

Nas已在周三（17日）抵达我国，并广邀粉丝出席明天的见面会。截至今晚（19日）11时，他在面簿上创建的见面活动已有超过3000人表示将出席。

不过，这个见面会也引起了不小的争议。有人质疑，我国一些公民社会组织过去想要举行集会活动，往往都很难申请到执照，为什么Nas作为一个外国人，要在本地举办粉丝见面会却那么容易就得到批准？

警方今天回复媒体询问时解释，Nas粉丝见面会的性质不属于别有目的（cause-based）活动，不需要在公共秩序法（Public Order Act）下申请准证。

发言人说，这只是网络名人与粉丝的一般见面活动，无需申请准证。澳大利亚男星海姆斯沃斯（Chris Hemsworth）和本地艺人范文芳曾分别于去年在滨海湾金沙，以及前年在Bugis Plus购物中心举行过粉丝见面会，警方当时也都没有要求他们申请准证。

不过警方指出，由于Nas的见面会计划播放录制音乐，因此他申请了公共娱乐执照（Public Entertainment License）并已获批。发言人说，Nas的活动符合了公共娱乐执照下的要求。

警方强调，网上关于当局区别对待Nas、对他过于偏袒的说法都是“不实且毫无根据的”。警方认为，这些传言是“恶意要破坏公众对公共机构的信心”。

警方解释，别有目的（cause-based）活动包括：对某种政见、个人、组织或政府提出支持或反对的活动；宣传某个诉求或运动；以及纪念活动等。这些活动都必须在公共秩序法下申请准证才能进行；或者只要符合相关条件，这些活动也可以在芳林公园演说角落举行，无需申请准证。