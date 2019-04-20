公众可参与网上调查 对结婚生育给予反馈

国家人口及人才署将通过各形式了解新加坡人对结婚以及养儿育女的看法与需要。公众将可通过现有的家庭政策与资讯网站Heybaby.sg提出意见。

从今天起，公众可通过这个网站的Play A Part栏目参与网上调查，对结婚生子的课题给反馈。

例如，其中一道题就要求参与者从各选项选出他们认为利于组织家庭的要素，选项包括亲家庭设施、支持雇员的工作环境、负担得起的学前教育等。

国家人口及人才署每个月会进行不同主题的调查，并会在网站公布调查结果。

公众也能选择通过民情联系组的“意见站”（Listening Point）针对调查给反馈，意见站的地点与日期到时会在网站公布。

国家人口及人才署也会同社区伙伴针对不同群体包括青年、家长、雇主等举办对话会和工作坊，为结婚与组织家庭的课题集思广益，寻找适合的解决方案。

此外，通过在各社区举办的“全家共享亲子乐”（Embracing Parenthood)、父亲节庆祝活动、家庭嘉年华等场合收集意见。

协助管理国家人口及人才署的人力部长兼内政部第二部长杨莉明今早出席在碧山举行的“全家共享亲子乐”活动时鼓励家长到Heybaby网站参与调查。

她指出，养儿育女是值得庆祝的，政府与社区也会给予家长支持。

她希望，家长能利用网站提出他们的需要与意见，让新加坡成为一个更亲家庭的社会。她也是碧山-大巴窑集选区基层组织顾问。