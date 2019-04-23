汽车公会新保险配套 年轻或新手驾驶者享10%折扣

新加坡汽车公会为年轻或经验不足的新手驾车者推出新保险产品，驾车者只需参与四小时的安全驾驶课程，就能享有多达10％的保费折扣及更低的自付额。

这个新保险产品由新加坡汽车公会旗下保险机构连同利宝保险公司（Liberty Insurance）推出，主要针对24岁以下的年轻驾车者，以及开车不到两年的驾车者。

新加坡汽车公会会长郑桠光致辞时说：“新手驾车者因驾车经验不足，在公路上也比较冲动，所以属于意外高风险群体。同样的，车主家中若有年轻或新手驾车者使用他们的车，也通常支付多达3000元的自付额（excess），以及20％或更高的保费。”

购买这项保险的驾车者须参与一项四小时的安全驾驶课程，通过视频和课堂讲解，学习如何评估公路上的风险及探测危险情况等。

完成课程，驾车者将可享用多达10％的保费折扣，需支付的自付额也从约3000元减至400元。

此外，驾车者也须下载手机应用CMT DriveWell至少六个月，该应用采用车载资讯科技（telematics）记录驾车者的开车习惯，例如是否有分心、超速或紧急刹车等，并给予评分。

汽车公会也将举办为期六个月的比赛，首10名最安全的驾车者将能获得汽油优惠。