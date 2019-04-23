报业控股与鹏瑞利置地集团签备忘录 借助彼此强项举办活动

新加坡报业控股与拥有新加坡首都等产业的鹏瑞利置地集团，今天（4月23日）签署为期两年的谅解备忘录，借助彼此的强项举办活动，为顾客带来最佳体验。

新加坡报业控股副执行长陈康威和鹏瑞利（Perennial）首席执行长潘锡源今天在首都凯宾斯基酒店（The Capitol Kempinski Hotel）签署谅解备忘录。

在谅解备忘录下，两家机构将借助彼此的强项，包括报业控股的内容创造实力以及鹏瑞利的产业，为双方顾客带来最佳体验。

双方也能构思和举办联名活动，并探讨创造收益的计划，让两家机构获益。

谅解备忘录下所办的活动，可在鹏瑞利所拥有或管理的产业举行，这包括新加坡首都（Capitol Singapore）、赞美广场（Chijmes）、唐城坊、111索美塞（TripleOne Somerset）、安盛保险大厦（AXA Tower）和陈旭年宅第，地点都位于中央商业区，也靠近地铁站。

电台UFM100.3年上周刚在新加坡首都户外广场举行的“U选1000”倒数派对，就是此合作项目的活动之一。双方接下来的其他合作活动包括新加坡书展2019、电台UFM100.3举办的全球流行音乐金榜颁奖典礼、报业控股第35届慈善演出，以及《海峡时报》Mind & Body的健康研讨会。