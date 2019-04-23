尚达曼：王瑞杰是升任副总理和接任总理的最佳人选

副总理尚达曼说，王瑞杰具备非常杰出的能力与气概，也具备我国第四代领导人的信心，是升任副总理和在下届政府中接任总理职务的最佳人选。

副总理兼经济及社会政策统筹部长尚达曼在李显龙总理今天（4月23日）宣布内阁的小幅度调整后，于面簿发表贴文。

李总理今天宣布的内阁调整将从下个月起生效。王瑞杰将升任副总理并兼任财政部长。他也将继续领导未来经济委员会和国家研究基金会。

现任副总理张志贤和尚达曼，则将双双卸任副总理职务，并受委为国务资政。张志贤将继续留任国家安全统筹部长。尚达曼的职务则调整为社会政策统筹部长；但他将继续就经济课题为总理提出建议。

尚达曼说，我国今天在领导层交接上迈进了一大步，这将有利于我国的将来。他说，我国避免了突然的改变，这或许在意料之内而且不令人振奋，但这样的方式适用于新加坡。

尚达曼也说，有李总理带领这个团队，并由他和张志贤担任国务资政，他将与其他资深同僚继续在交接的过程中给予第四代领导人支持与协助。

但他也说，我国领导班子更新势在必行，不仅是要由新一代领导人接替，也要与时并进。尚达曼说，不管是以个人还是团队，王瑞杰和第四代领导人必须走出自己的路，逐步留下自己的足迹。