从印度飞往本地的酷航航班疑受安全威胁 延误十几小时

（早报讯）原定印度时间今天（4月23日）凌晨1时20分从印度班加罗尔（Bengalu ru）飞往新加坡的航班因一度疑似安全受威胁， 导致班机延误十几个小时。 这趟航班上的乘客再次接受安检并通关后， 替代航班终于在当地时间今天傍晚5时23分起飞。

酷航在回复媒体询问时表示， TR573航班因为受到言语上的安全威胁（verbal security threat），必须命令一名乘客下机。

酷航TR573乘客巴拉特告诉《海峡时报》， 飞机原本已在跑道上准备起飞，但班机突然被取消。据他了解， 一名乘客向机组人员通报，指机舱里的一个包包装有“类似枪支” 的东西。

巴拉特在本地担任研发工程师，持有印度国籍。他说， 乘客被告知机上发生“安全事故”。 这趟航班的乘客随后被迫等上三小时，才再度进行安检和通关程序。

酷航也指出，所有乘客都须再次进行保安检查和通关程序， 过程中并未发现任何可疑物品。但因为必须进行额外安全措施， 这导致负责这趟航班的机组人员超出了飞行工作时限。

有鉴于此， 酷航安排了TR573D航班以及一批新的机组人员取代原本的TR 573载送受上述事件影响的乘客飞往本地。

酷航也表示，由于被令下机的乘客已交由机场保安处理， 因此此时无法透露更多详情。