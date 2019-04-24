政府数亿元建造地铁综合测试中心

政府将在大士兴建地铁综合测试中心，把新旧地铁线的各种系统测试集中在同一屋檐下，让新列车及其他核心系统的测试可全天候进行，不会影响到已穿行的列车服务。

这将是东南亚首次有这类地铁综合测试中心，其他国家如德国、韩国和日本等都设有类似设施。

基础建设统筹部长兼交通部长许文远今早到SMRT设于金泉车厂的南北与东西线新列车运作控制中心视察时宣布上述消息。

“这将花费我们几亿元兴建，但这是一项值得作出的投资。”

他指出，这将确保新列车和新地铁系统测试更健全，也可全天候进行，不会影响已穿行的地铁线。“这将腾出有限的（维保）工程时间，减少关闭地铁线的需要，提升对乘客的服务水平。”

基础建设统筹部长兼交通部长许文远和SMRT主席佘文民为新的地铁运作中心主持开幕。（邝启聪摄）

新的地铁综合测试中心占地约50公顷，将坐落于原本为兴建新隆高铁项目而征用的莱佛士乡村俱乐部原址上。

新设施预计2022年启用，将率先接收和测试环线第六阶段工程的新列车。

SMRT设于维多利亚街30多年的南北与东西线的列车运作控制中心，已在上个月迁移到巴耶利峇路一带的金泉车厂内，与环线的列车运作控制中心毗邻，碧山车厂的维修运作中心稍后也会迁入，组成新的地铁运作中心。

SMRT集团总裁梁建鸿致辞时指出：“这将优化我们的资源使用、善用科技及改进指挥和控制，达到更高的安全和可靠性标准。”