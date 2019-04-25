李总理：法律须随社会演变而更新

（早报讯）李显龙总理说， 法律必须随着社会的演变和新科技的出现而不断更新，各国可以通过交流互鉴，从彼此的经验中学习。

泛太平洋律师协会（Inter-Pacific Bar Association，简称IPBA） 第29次年会今早在莱佛士城会议中心举行。 李总理在开幕式上发表讲话时，分享了新加坡构建本土法律体系的经验。

他指出，作为英殖民地，新加坡继承了英国的普通法（common law）体系，但我国自独立以来不断在此基础上更新法律， 包括我国宪法，以确保法律跟得上时代。 我国也不断积累本地判例法（case law）、设立了包括家事司法法院（Family Justice Court）在内的特定法院来处理特定问题， 以及通过科技来简化法院程序、降低成本。通过多年来的努力， 我国建立了具有新加坡特色的本土法律制度。

但李总理说，法律是个不断演化的生物， 随着社会的演变和新科技的出现， 我国也必须不断更新本地的法律体系。

此外，科技和社交媒体也已迅速成为仇恨言论和假信息传播的平台。 心怀恶意的个人及机构可以轻易地通过隐蔽、颠覆性的手段， 来操纵国内舆论甚至影响选举。

李总理说，公共教育虽是应对假新闻的第一道防线， 但立法也是重要的一步。我国政府本月初在国会提呈的《 防止网络假信息和网络操纵法案》，就是要赋予政府权力， 可以强制发出假信息贴文的网络平台发布更正或撤下假新闻。