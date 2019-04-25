李总理促与我国签订协议国家履行义务

（早报讯）李显龙总理说，新加坡非常认真看待我国的国际条约义务， 我国也希望所有同新加坡签订协议的国家也都会全面履行其义务。

李总理今早在泛太平洋律师协会（Inter-Pacific Bar Association，简称IPBA） 第29次年会开幕式上发表讲话。

他说，新加坡是国际法的坚定支持者， 我国认真看待所有国际条约义务，只有在确定能全面履行职务时， 才会与他国签订协议。

“同样的，我们也希望其他国家与我们签订协议后， 也会全面履行职务。”

李总理表示，我国支持通过国际法院（International Court of Justice）和海牙常设仲裁法院（Permanent Court of Arbitration）等机构解决争端， 我国也曾几次把争端送交上述两个法院进行仲裁。

“即使有时候仲裁结果对我国不利， 我们也都会尊重和遵守这个结果。”

此外，我国也积极参与国际法治体系的讨论和发展，包括参与《 联合国关于调解达成的国际和解协议公约》的磋商。

联合国大会去年12月通过了上述公约，并决定将之命名为《 新加坡调解公约》（Singapore Convention on Mediation）。 这是联合国框架下首个以新加坡为名的公约， 旨在促成国际商业和解协议的执行， 从而促进国际商业发展和跨境贸易。我国将于今年8月7日举行《 新加坡调解公约》签署仪式。