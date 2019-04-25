走私23小狗死11只 游艇船长认罪

两人合伙通过游艇走私小狗入境我国，23只小狗挤在笼子内没给吃喝，被救起后11只一个月内死去，船长今早认罪。

今年53岁的新加坡籍船长周永雄（译音），今早除了承认两项触犯动物和飞禽法令（Animals and Birds Act）的罪名外，也承认两项触犯滥用毒品法令的罪名。由于律师需要时间提呈求情书，法官将案件展期至下月16日下判。

《联合晚报》日前报道，被告的马国籍同伙杨健伦（21岁，译音）认罪后，在2016年12月被判坐牢八个月。

案情显示，被告所开的游艇是在2016年10月28日4时左右，在樟宜一带的海域遭警察海岸卫队拦截例行检查。

警员上了游艇，发现游艇上除了被告以及同伙杨健伦外，还有另外两人。被告声称来自柔佛斯巴那湾（Sebana Cove），准备通过滨海乡村俱乐部入境我国。

检查过程中，其中一名警员听到了狗叫声，发现了被浴巾盖着的笼子，掀开发现六个笼子内装了23只小狗。

小狗的情况非常差，拥挤在笼子内没有食水，全部极为虚弱，近半数患有细小病毒症（parvovirus）。其中10只小狗后来因病而死，另外一只给予安乐死。

调查显示，杨健伦是在案发5天以1000元酬劳答应一名男子帮忙走私小狗，过后联络上被告帮忙，两人在案发当天早上从我国坐游艇到柔佛斯巴那湾领取小狗。