尚达曼：推动技能为本促成新型社会流动性

（早报讯） 副总理兼经济及社会政策统筹部长尚达曼说，新加坡希望通过技能创前程计划，推动以技能为本的唯才是用制度，进而促成一种新型的社会流动性。

尚达曼今天在新跃社科大学创校14周年庆祝会上致辞时说，技能创前程是我国最重要的长期经济和社会战略。

尚达曼说，技能创前程之所以是一项经济战略，其原因很明显，那是因为国人的竞争力靠的是技能，这不单单是踏入社会时所掌握的技能，也包括国人在事业和人生不同阶段，不断精进和累积的技能。

至于技能创前程为何也视为一项社会政策，尚达曼指出，政府最终希望通过技能创前程推动一种以技能为标准的唯才是用（meritocracy）制度，而不是以人们年少时考取的成绩为衡量标准。

“这是一种新型的社会流动性。我们会竭尽所能发展这种以技能为本的唯才是用制度。”

尚达曼也说，政府也希望通过技能创前程发展一种新的社会文化，让国人能从终身学习和培养精深技的过程中获取满足感。

此外，成人学习学院今天起正式成为跃大属下的一所自主学院。

成人学习学院之前是新加坡精深技能发展局属下的机构。它自4月1日起重组为跃大属下的自主学院后，双方将借助彼此的强项，进行更紧密的合作，共同推进我国成人教育的发展。

尚达曼也指出，两个机构整合后，将成为推动我国技能创前程计划的一股强大的前锋力量。