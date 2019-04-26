全国雇联会：雇主须调整雇佣做法和工作方式

雇主须要调整雇佣做法和工作方式，以便让年长员工能够继续为企业发展做出贡献。

新加坡全国雇主联合会主席叶进国在今早发表2019年劳动节献词做出上述表示。

他在献词中也说：“年长员工必须了解学习新技能的重要性，以及接受可能被转换到新岗位工作的可能性，才能凭自己的意愿继续工作和充分发挥潜能。”

叶进国把劳动力队伍的日益老龄化列为我们未来50年面对的更复杂的三大新挑战之一。另外两大挑战是更大的全球不确定性，以及迅速的产业转型。

全国职工总会秘书长黄志明较早时在配合职总劳动节献词的访问中，透露劳资政协作伙伴在法定退休年龄和重新雇佣年龄的检讨工作已经进入后期阶段，职总期望退休年龄和重新雇佣年龄的顶限可以分别上调到65岁和70岁。

叶进国在献词中也提出，劳动力市场必须保持灵活性，使企业可以迅速调整，以保持竞争力。

“随之而来的时代将缺乏确定性，贸易和投资的流动瞬息万变，新加坡将必定受全球经济波动的影响……工友们也必须具有终身学习的理念才能灵活变通与应变。

他也说，服务业须减少对客工的依赖而采用创新的运作流程，企业要利用科技和新工具使工作变得更高效，并且让工人做更多附加值高的工作。