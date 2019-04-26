男子逆驾监四周 上诉成功逃牢灾

男子驾驶跑车逆向行驶长达两公里，原本被判坐牢四周，他今早上诉成功，逃过牢灾。高庭法官认为，男子多年来承受丧子之痛，案发时又担心患血癌的小女儿，他在患有严重抑郁症的情况下犯案，判他接受两年的强制性精神治疗。

《联合晚报》日前报道，2017年1月5日凌晨时分，一辆红色宝马跑车于亚逸拉惹高速公路（AYE）前往大士方向，靠近金文泰路出口处的路段，逆向行驶长达两公里。

司机黄海聪（31岁）过后被控危险驾驶，去年3月被判坐牢4周和吊销各级驾照5年。他不服所判提出上诉，今早由高庭法官审理。

辩方指出，根据心理卫生学院的报告，被告在案发时患有严重抑郁症，其精神问题是促成他犯案的导因之一，并且建议判被告接受两年的强制性精神治疗。

但国家法院法官却做出错误判断，误以为被告的病情没有影响他的认知能力或自制力。

不过，高庭法官艾迪阿都拉认为，国家法院法官没有充分考虑心理卫生学院报告的评估。

他今早下判时指出，报告说明被告多年受严重抑郁症困扰，他在2009年痛失亲生儿子后，就一直没走出丧子的阴影。

案发期间，他也面对工作压力，同时也为患血癌的小女儿担忧。

这些情况都导致被告在案发时无法集中精神和思绪混乱。

在法官看来，被告的个性脆弱，让他接受强制性精神治疗，而不是坐牢，才能帮助他学习应对压力，避免他日后重蹈覆辙。

至少3车急换道免酿车祸

当发现自己走错路，被告不顾其他驾车者的安全，把车子调头逆向行驶，高速公路上至少三辆车子急速躲避换道，避免酿车祸。

根据案情，2017年1月4日晚上7时，被告和朋友到裕廊路上段的Arena乡村俱乐部喝酒。

他喝了约三到四杯啤酒。

隔天凌晨1时，一群人离开，被告的朋友打算帮他叫代驾司机，遭被告拒绝。

被告驾驶跑车离开，沿金文泰6道行驶。

他原本应转入亚逸拉惹高速公路（市区），却错转入通往亚逸拉惹高速公路（大士）的支路。

被告发现走错路，便U转入最右边车道逆行。

至少三辆车赶紧转换车道，避免与被告的车子相撞。

车子驶近金文泰2道的支路，被告将车子停在第一条车道，然后开停障警示灯，用大灯闪迎面而来的车辆。至少四辆车釆取回避行动。

控方指出，被告在3分钟内逆行约两公里，车速每小时50公里，而该高速公路时速90公里。