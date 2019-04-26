两大叠未派送邮件遭扔信箱下废纸沟 好心居民捡起联系新邮政取回

两大叠未派送的邮件遭扔在组屋信箱下的废纸沟里，有好心居民见状捡起邮件，并联系新邮政让当局派人来取回信件。

一位署名“Li Joanne”的网民昨晚（4月25日）11时半在面簿贴文称自己在组屋信箱的废纸沟发现两大叠邮件。

根据照片，这些邮件包括从保险公司寄出的信件，也有小件包裹等，被捆起两大叠。

这名网民称，不清楚为何它们会被遗弃在那里，信件的主人相信不希望它们会丢失，毕竟这些信件资料若掌握在别人手里，可能有人会利用这些信息来进行一些恶意的事情。

网民称信件的主人不用担心，他已经代为保管这些信件，并已经联系新邮政派人来拿回信件以便重新将信送出去，和对此事进行调查。

过后网民称新邮政在今早8时半已经联系上他，对方称会派出同事过来取回邮件。

根据报道，新加坡邮政因去年在派送本地信件、挂号信件和国际来信方面的服务素质20次不达标，被资讯通信媒体发展局罚款30万元。

为改善邮件派送过程，新邮政也在今年2月增聘190名全职邮差。另外，当邮差成功派送可追踪邮件（trackable items）到顾客家中，他们每月可赚取额外奖励金。

新邮政答复《联合晚报》询问时，称该公司感谢“Joanne Li”的通知并协助该公司保存邮件。“我们目前正与她联系，将在今天取回这些信件。我们也已经对此展开内部调查。”