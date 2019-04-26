高文出现本地第一台货币兑换机

全岛首台24小时营业的货币兑换机，已经开始在高文运作。

高文居民近来或许发现，位于心邻坊（Heartland Mall）和高文熟食中心的走道旁，出现一台24小时营业，可兑换多达10种不同货币（泰铢、马币、港币、澳元等）的兑换机，用户可通过跨银行转账服务PayNow、现金、NETS电子付款或现金进行交易。

兑换机创办人之一刘汉雄（38岁）受访时指出，兑换机的安全配备与银行提款机相同，他们平均每2到3天需添补货币。兑换率依据市场浮动，经过精密计算程序算出。

他忆述，曾需要在短时间内到香港办事，匆促赶去兑换港币时，发现兑换商已关门，造成困扰。他因此想研发一台像提款机一样便利的货币兑换机。

他与另两名朋友两年前共拿出10万至15万元的储蓄，研发这台货币兑换机，项目过程繁琐，还需向金融管理局（MAS）申请营业执照。

针对地理选择，刘汉雄说高文社区活跃，人口结构丰富，有利于测试公众对兑换机的接受程度和反馈，进而完善它。

成本降低 兑换率好

刘汉雄说，由于兑换机省下20％至30％的租金和人力成本，他们才可以提供更具价格竞争优势的兑换率。

他表示，若首阶段进展顺利，未来几个月或在两三个市区地点设立兑换机。

记者昨早对比了该兑换机和一些兑换商的兑换率，发现相差不远。

有公众表示，兑换机所给予的汇率与市价差不多，建议可附上中文字幕。