去年动粗视频网上流传 律师萧丁明报警

“明星律师”萧丁明一年前在办公室对女职员动粗的视频遭外泄还被放上网，萧丁明得悉后报警处理，并称希望事件尽快落幕，让他可以尽快走出一年前的错误。

Youtube前天（4月25日）开始流传两则日期皆为去年4月17日监视器画面的视频，并写道“律师萧丁明打员工”。

在时长1分13秒的视频中，可见萧丁明和一名穿着白色上衣的女职员谈话，期间萧丁明数次打和拍女职员的脸和上半身。

另一则时长6分31秒的视频中，则可见萧丁明与同一女职员发生争执，背景可听到他说“你打我？你打我？”。女职员也不甘示弱，用手挡住和反击。在这则视频里，也可看到萧丁明推倒一名上前劝架的另一女职员。

《联合晚报》当时也曾经报道这起风波，19岁前女职员报警指控自己被萧丁明多次出言侮辱和推打，萧丁明过后也召开记者会否认前职员指控。并表示这是“家事”，原来该前职员是他的外甥女。

这名前女职员去年5月底到新加坡律师公会撤销早前对萧丁明的指控，并说自己是受到他人的教唆，才会对萧丁明做出指控。

针对两则视频前天被上传到Youtube，萧丁明昨天答复《联合晚报》询问时说，不解为什么有人一直上载被剪辑过的视频和音频到网上，也不清楚对方究竟有何目的。

他承认自己的办公室去年确实有问题，但表示已经让警方进行调查。

他坦言，作为一名企业家，要平衡工作、照顾员工和准时支付薪水是一件困难的事。

“作为有三家公司要管理的人，我当然有压力。这不是一个借口，但已经一年了，而我也与涉案各方取得和解，因此希望大家能够将事件放下。”

萧丁明最后希望事情尽快了结，让自己能够放下一年前犯下的错误，并让不断且存心伤害他的人也能放下。