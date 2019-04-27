全岛数处传巨响 警方：未发现任何异常

全岛数处居民今早称听到不同巨响而报案，警方在面簿贴文证实接到通报，但经调查后未发现任何异常。

新加坡警察部队今天（27日）下午在面簿贴文说，当局今早11时30分左右接到数个地点居民的报案说，听到数声巨响。

这些地点包括乌节路和武吉知马，而警方已在调查当中。

当局过后也更新贴文说，警方着手调查后，发现并没有任何异常，也没有人受伤。

警方吁请知情者拨打热线电话1800-255-0000或上网www.police.gov.sg/iwitness提供线索。公众提供的所有资料将保密。