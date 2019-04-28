裕廊“关心计划”首次惠及立国一代居民

裕廊区推出的“关心计划”首次惠及立国一代居民，让他们和持有社保援助计划或建国一代卡的居民一起享有免费专科健康检查，省下高达500元的检查费用。

裕廊中公民咨询委员会、富乐医疗集团与爱心服务中心（裕廊）联合举办的“关心计划”（Project Big Heart）义诊活动，今早在裕廊东32街第312座组屋和第316座座组屋中间的社区广场举行，约800人到场做免费身体检查。

到场居民跟着他们各别的需要，免费进行了心电图检查、骨密度测试、血管检查等健康检查。

富乐医疗集团发言人受询时透露，这类专科检查一般上费高较高，心电图检查和血管检查的费用都可达500元，骨密度测试费用则可达150元。

负责裕廊中区事务的裕廊集选区议员洪维能今早出席活动，他在受访时透露，立国一带居民今年首次在“关心计划”下享有免费的健康检查。

“关心计划”在2015年推出时，旨在为裕廊一带持有社保援助计划（CHAS）或建国一代卡，同时患有慢性疾病的年长或低收入居民，提供义诊和免费药物。

洪维能说，发现年纪大一点的居民特别关心骨骼健康问题，因此今年也将免费检查开放给立国一代，即60岁至69岁的居民，让更多年长者受益。