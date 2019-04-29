（早报讯） 美国最新经济数据强劲，提振美国股市上涨，标普500指数和纳斯达克指数上周五创收盘新高。

美国首季国内生产指数增幅达3.2%，投资者大受鼓舞。

道琼斯工业指数收涨0.31%，报2万6543.33点。标普500指数上涨0.47%，报2939.88点；纳斯达克指数收高0.34%，报8146.40点。

新加坡海峡时报指数上周交易淡静，在3350点左右小幅波动，周五收报3356.95点，全周累计微涨9.37点或0.28％。

今天可关注的股票：

1. 无招牌海鲜餐饮（No Signboard Holdings）今早表示，正协助商业事务局（CAD）调查今年1月公司错误回购股票的交易。公司已提供相关文件给当局，公司总裁和财务总监也录口供。

总裁的护照已被当局没收，但没有人被捕或被控。

2. 安易永投（Ayondo）接获前总裁兰普卡（Robert Lempka）透过新加坡法院发出的递交传讯令（Writ of Summons）和追讨16万5800元的索偿信。

3.莱佛士教育（Raffles Education）子公司廊坊通慧教育咨询公司以4亿2000万人民币（约8462万新元），脱售持有的廊坊开发区東方大学城中新教育投资公司所有股权。