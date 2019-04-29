SMRT出现辞职潮 过去八个月约32人离职

SMRT出现辞职浪潮，过去八个月内有约30名人事部人员和两名高级工程师离职。消息人士指，下个月发放年度花红后，可能还会再出现一次辞职潮。

《海峡时报》报道，SMRT服务改善之际，公司内部出现一连串辞职。继负责资讯科技、采购、人力资源与培训的首席企业长许庆瑞（49岁）去年年中递交辞呈后，SMRT人事部其他人员接连递交辞呈。

报道指，横跨不同级别的约30名人事部人员已离职或已递交辞呈。

除了目前已加入国家电脑系统（NCS）私人有限公司担任人事部主管的许庆瑞，人事部高管李炎珠（50岁）也已表明去意。

李炎珠加入公司不到一年。她和许庆瑞同样出身新加坡武装部队，并在去年7月卸下人事行政指挥部司令一职，隔月加入SMRT，负责汤申—东海岸地铁线部门的人事工作。

SMRT高层去年8月刚易帅，由梁建鸿（55岁）接替郭木财（56岁）出任SMRT集团首席执行长。两人都是前三军总长。郭木财目前在瑞士银行（UBS）担任全球财富管理副主席。

据报道，近期离职的还包括高级工程人员，如维修与工程高级副总裁谢振华（59岁）和SMRT子公司新加坡铁路工程有限公司（Singapore Rail Engineering）董事经理马里奥·法瓦迪斯（Mario Favaits）。

针对接二连三的人员离职，SMRT发言人说：“我们在不断加强机构，提升列车服务表现和可靠度的同时，也使编制更精简，并从公司总部调动人员。”