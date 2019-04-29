李总理希望领导人接班后新中关系顺利发展

李显龙总理说，即将升任我国副总理的现任财政部长王瑞杰将接替张志贤，出任新中双边合作联合委员会（JCBC）的新方主席，他也表示希望我国领导层交班后，新中关系能顺利发展。

李显龙总理今天在结束北京行程前接受新加坡媒体访问。在回答《联合早报》记者的相关提问时，李总理表示，希望我国领导人交接不会对新中双边关系造成影响，新加坡已为此做了许多准备工作，我国的多名年轻部长已积极地参与到新中合作中，在省部级的双边理事会和国家级项目中扮演不同角色

他并透露，我国已经告诉中方王瑞杰将接掌JCBC，中方对此表示欢迎。

李总理形容，中国官员与王瑞杰曾经在许多场合互动，例如当中国国家主席习近平和总理李克强访问新加坡时，王瑞杰是接待他们的陪同部长，中方和王瑞杰有直接的接触。

他说：“我想中方非常希望维系两国的关系和友谊。这关系到两国的利益，而不是少数或个别领导人之间的事。”

我国内阁上周宣布调整计划，王瑞杰将从5月1日起升任内阁唯一的副总理，这意味我国领导层接班步骤又推进了一步。

李总理今早分别于习近平和李克强举行双边会见，并告知，中方王瑞杰将接替张志贤出任JCBC的新方主席。

张志贤后天起将卸下副总理职务，出任国务资政，并保留国家安全统筹部长职务。

至于我国财长的职务，李总理今天在北京回答记者提问时证实，王瑞杰将继续留任财政部长，但是作为副总理，他将负责更多政治责任，包括确定政府的议程，向公众解释政府的立场和政策，建立更年轻的团队，以做好准备尽早接班。

（联合早报北京特派员游润恬报道）