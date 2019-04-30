男子2年内电动扶梯上 偷拍178女裙底

短短两年内，男子在电动扶梯上偷拍178名女郎的裙底风光，最后一次行迹败露，当场被制伏。

被告是52岁的沈春生，他共面对178项侮辱女性尊严的控状和一项拥有猥亵录像的控状，控方以其中19项提控，其余的由法官下判时一并考虑。

控状显示，被告在2014年10月至2016年7月期间，一共偷拍178名女郎的裙底风光。

被告最后一次干案是在2016年7月28日中午1时20分许，地点是在JEMS商场。

当时，一名目击者发现被告站在电动扶梯旁，行迹可疑。随后，一名身穿裙子的女郎使用电动扶梯时，被告开始启动手机的录影功能，然后跟在女郎身后。被告把手机放在膝盖上，镜头对准裙底。

目击者发现后，立即大喊，被告拔腿就逃，目击者则紧追在后，最后将他制伏。

被告被逮捕后，承认用手机偷拍女郎的裙底风光。

被告的代表律师表示，被告已深感懊悔，事后也常看心理医生接受治疗，求法官轻判。

法官表示，被告用手机偷拍女生，不但可以反复观看，传播性高，这些都是加重刑罚的因素。虽然被告没有传播视频，但被传播的可能性仍然存在，若被告传播画面，刑罚会更严重。

被告昨午认罪后，被判坐牢30周及罚款3000元。