劳动节献词 李总理：坚持劳资政合作 确保我国持续繁荣昌盛

在许多发达国家，有组织劳工逐渐被边缘化，工人所关注的问题没有获得解决，导致工人开始支持保护主义的极端政治运动。相比之下，我国50年来建立了独树一格的劳资政模式，三方携手合作帮助工人提高收入，协助国家稳健发展。

李显龙总理说，强大的劳工运动对我国仍至关重要，他呼吁，新加坡必须继续坚持劳资政三方合作，确保我国持续繁荣昌盛。

明天是五一劳动节，李总理今天在常年劳动节献词中，强调了劳工运动的重要性。

他说，50年前，工运当时正走向衰败，会员人数不断减少，一般员工也对工运越来越失望。然而，全国职工总会在1969年主办了工运现代化研讨会，成了关键的转折点，使工运改弦易辙，由对抗转向合作。工会开始与政府合作，支持新通过的《雇佣法令》和《工业关系（修正）法令》，以及工业仲裁庭等新机构，并且也成立了职总英康等合作社，为工友提供负担得起的必需品和服务。

李总理说，新加坡由此建立了独树一格的劳资政合作模式，职总成为与政府和资方地位相等、不可或缺的合作伙伴。

而在50年后的今天，李总理认为，强大的劳动运动对我国仍至关重要。

他指出，当前，许多发达国家的工会会员人数不断减少，有组织劳工也逐渐被边缘化。工人所关注的问题没有获得解决，使他们感到茫然、彷徨、甚至无助。部分人因此开始支持充满本土保护主义色彩的极端政治运动。

李总理说：“这种政治运动迎合了他们的恐惧和不安心理，但却无法带来实际的解决方案，或产生能改善人民生活的杰出领袖。”

李总理骄傲地指出，新加坡的情况与国外不同。我们有具建设性与积极配合的工会，开明的雇主，以及给予支持的政府，三方携手合作，帮助员工提高收入，也协助国家稳健发展。

他说：“我们必须坚持这个方向，加强劳资政三方的互信与合作，以确保我国在充满不确定和挑战的全球经济里，仍能团结一致，继续繁荣昌盛。”

同时，在瞬息万变的外部环境中，虽然旧产业和工作正迅速被淘汰，但新的就业机会也应运而生。

李总理说：“未来的工作将会截然不同，职总必须预见这些挑战，及早协助工会、工会领袖和工友做好准备，才能从容应对。”

职总的其中一个努力方向，是要帮助工友提升技能和进行再培训。

李总理说，政府已与职总合作，通过技能创前程和应变与提升计划，推出了多项培训课程。

数据就显示，我国去年的裁员率下降到10多年来的最低水平。这证明，当局重新培训员工，帮助他们掌握新科技、胜任不同的工作的努力，已取得成效。

李总理说：“如果我们不鼓励培训，技能提升和重新调配员工，公司可能会选择直接裁退年长员工，聘请毕业不久、刚开始工作的年轻工友取代他们，使裁员情况更严重。”

生产力方面，我国去年的劳动生产力增长了3.7%，成绩令人鼓舞。但李总理指出，生产力增长主要还是来自包括制造业在内的外向型行业，他呼吁国人加大努力，提高零售业、餐饮业等服务行业的生产力。

李总理说，我国劳工运动有充分理由为过去50年来所取得的成绩感到骄傲，但他仍希望国人能继续努力，提升技能、提高生产力。

李总理最后祝国人劳动节快乐。