（早报讯）美国联邦储备局表示维持利率不变的消息，导致美国股市周三收跌。

美联储主席鲍威尔周三表示，最近美国的通胀压力低迷状况可能只是“暂时性”的，因此不会降息，让市场感到失望。

道琼工业指数跌或0.61%，报26430.14点；标普500指数跌0.75%，报2923.73点；纳斯达克指数跌0.57%，报8049.64点。



由于昨天是劳动节假日，新加坡股市没有开市。

今天可关注的股票：

1. 徳龙控股（Delong Holdings）今早开始前发布盈利预警。公司表示，截至3月底的今年首季净利将低于去年同期。原因是，产品平均售价下跌，而每吨的销售成本上涨。公司将在本月8日公布业绩。

2. 胜捷企业（Centurion Corp）获得市区重建局的有条件批准，把卓源（Toh Guan）Westlite宿舍的一栋楼改建成八层楼高的员工宿舍和工业培训中心。公司也申请把租约从2032年9月延长至2057年11月。

3. 上海实业环境环境控股（SIIC）今年首季净利达1亿9071万人民币（3854万新元），同比增长30%。营收为13亿3552万人民币，同比上升13.4%。每股盈利为5.76分，高于去年同期的3.91分。

4. 奇益（Procurri）今年首季净利增长75%至180万元，营收增长8.7%至5380万元。每股盈利增加至0.62分，高于去年同期的0.35分。