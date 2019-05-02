结党闹事六分钟打三人 巡场监3年10个月鞭12下

酒廊巡场与六名朋友喝酒消遣时闹事，在短短六分钟內先后攻击三人，其中一人被打到骨折，右耳失聪，医药费高达8万元。

被告哈斯里（26岁）今早承认共谋蓄意重伤他人和纠众伤人等九项控状，被判入狱三年又10个月，以及12下鞭刑。

被告案发时是私会党的高级党员。去年5月23日凌晨，被告和六名朋友到达士敦路的酒吧喝酒。他与女友吵架，酒客潘志合（29岁）经过时瞪被告，被激怒的被告与朋友找他算账，当时是凌晨约2时54分。

被告对潘志合破口大骂，酒吧职员干预，推开被告。被告等人转向他的朋友梁恩凯（28岁），对他拳打脚踢，更把潘志合打倒在地，发现他的嘴巴和双眼流血才停止离开，残暴行径被闭路电视拍下。

被告等走出酒吧，与其中三人分道扬镳。大约凌晨3时，被告经过另一家酒吧，撞到去取车的颜凯伦（37岁）。他大骂对方、挥拳打脸，导致对方不支倒地。被告和三名朋友不停地拳打脚踢，狠踩对方的脸和身体其他部位。

根据医药报告，颜凯伦头部和脸部等骨折，必须动手术，目前还在接受治疗。医生诊断他右耳失聪，必须戴助听器或插入人造骨。

被告过去有暴力案底，包括纠众伤人等，曾坐牢和打鞭。

法官：行为残暴 令人震惊

法官指这是一起令人感到不安的案件，被告行为残暴，令人震惊。

法官下判时说，被告在六分钟内先后攻击三个人，其中一人是被他撞到，被告不但没有道歉，还把人家打到重伤。

法官指出，被告的职业是酒廊巡场，责任是维持秩序，但被告当天却是另一种行为。

法官也说，被告是私会党高级党员，或许本地酒廊招募巡场时应特别留意。