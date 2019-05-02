狮城男涉行贿 买马国驾照

狮城男用2333元贿赂马国政府人员，索取马国驾驶执照在本地使用，另外还涉及另78项控状，今早被控。

被告是34岁的张伟达，他面对触犯防止贪污法令、使用伪造文件、抵触公路交通法令、触犯车辆法令（第三者风险与赔偿）及刑事恐吓79项控状。

控状显示，被告于2009年在新加坡，曾贿赂身在马国的政府人员7000令吉（约2333新元），要求对方分发马国驾驶执照给他。据了解，被告拿到马国驾驶执照后，在本地使用。

根据贪污调查局（CPIB）的文告，贿赂会造成严重及无法逆转的后果。例如，若公众可以通过贪污手段拿到国外驾驶执照，但又没有上过及通过驾驶课程，其他公路使用者的安全将受到威胁。这会造成严重伤亡的车祸。

本地对贪污行为采取零容忍态度。任何贪污罪成的人可面对高达10万元的罚款，或监禁长达5年，或两者兼施。若拥有任何详情，公众可向当局举报。

除此，被告也曾在前年至少两次使用伪造的移民与关卡局信件。被告也曾驾驶没有在本地注册的马国车子、偷篡改车牌、在没有合法驾驶执照的情况下驾驶、没有购买车子保险下驾驶以及违例停车在双黄线上。根据控状，被告的合法驾照在前年5月15日过期。

被告今早被控，案展本月29日过堂。他从今年3月7日被收押至今，目前获准以2万5000元保释。

曾拿刀恐吓女子

被告曾使用刀指着女子。

控状显示，被告去年5月2日清晨3时在花拉公园一带的六楼公寓单位，拿着一把21公分长的厨房刀子指着女子杨招燕，对她做出刑事恐吓。