假称“中奖”被骗3万 幸运抽奖诈骗案卷土重来

（早报讯）幸运抽奖诈骗案再度出现，自今年1月起，警方已接获13起有关报案，其中一起案件涉及金额高达3万元，警方吁请公众对此类诈骗案提高警惕。

警方今晚（5月2日）发文告说，此类诈骗案骗子通常会使用短信或通过“Viber”社交聊天应用联系受害人，自称是新电信或是星和的工作人员。他们告知受害人在某次幸运抽奖活动中中奖，只有提供详细资料才能得到奖金，以此进一步要求受害人提供他们的个人资料、信用卡或转账卡详情或银行帐户等。

受害人不久后就会发现他们信用卡、转账卡或银行户头出现未经授权的交易记录。

警方也说，在几起案件中，骗子要求受害人购买iTunes卡并将兑换代码发送给他们。

警方借此提醒公众，若近期从未参与任何抽奖，应对此类短信或来电提高警惕，切勿随便将个人信息透露给他人。若对方提出汇款或购买iTunes卡的要求，也不要理会。

警方强调，赢得幸运抽奖不应该需要支付费用才能领奖。

公众若要举报这类诈骗短信，可拨打警方热线：1800-255-0000, 或上网www.police.gov.sg/iwitness提供线索。公众也可拨打反诈骗热线1800-722-6688，或上网www.scamalert.sg查询。