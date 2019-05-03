政府推出数码版证书 求职认证更方便

今年起，中学和中学后教育学府、公立大学等的毕业生除了有纸版证书、也会获得数码形式的“开放源码证书”，未来可更方便地使用它来申请工作，减少复制证书、索取认证所需要的时间。

雇主也可直接通过“开放源码证书”（OpenCerts）的网站确认证书的真伪，减轻行政工作。

教育部长王乙康今早出席淡马锡理工学院毕业仪式时宣布这项计划。开放源码证书由精深技能发展局、政府科技局、教育部与义安理工学院共同开发。

他指出，每份数码证书有独特的加密技术（cryptographic）源码，相等于“数码指纹”，采用区块链技术安全储存记录。

“开放源码证书以实际的做法利用区块链技术的潜能。它允许教育机构颁发证书，也让人们能迅速地检查证书的真伪。求职者申请工作以及雇主招聘工作的过程将可更便利。”

“有了开放源码证书，任何人尝试以本地教育机构伪造证书找工作，将会迅速被揭穿。”

证书会直接上载到个人拥有的“技能护照”（Skills Passport），毕业生会获得电邮通知。毕业生可从技能创前程个人资源库（MySkillsFuture Portal）和应用浏览技能护照，这个护照收录国人的教育证书与培训课程记录。求职者可下载证书电邮给雇主，雇主在收到后可通过网站opencerts.io进行确认。

除了本届起的理工学院毕业生，今年起，剑桥N、O、A水准毕业生、工艺教育学院、公立大学、国立幼儿培育教育学院、南洋艺术学院、拉萨尔艺术学院毕业生以及接受新技能资格（WSQ）的学员也会获得开放源码证书。

如何使用“开放源码证书”？观看以下视频了解：（视频由义安理工学院提供）