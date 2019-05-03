告63岁长子私吞存款 86岁老母胜诉

86岁母亲告63岁长子私吞已故商人丈夫留给她的逾百万存款中的部分款项案，高庭宣判老妇胜诉，可获户头剩余的款项。

《联合晚报》去年报道，来自印度尼西亚的老妇黄玲娥（Lilyana Alwi,86岁）起诉已是本地公民的长子约翰·亚里非（John Arifin,63岁），指长子私吞已故商人丈夫卖屋留给她的约117万元中的部分款项，追讨的款项约50万元。

约翰·亚里非是新加坡公民，与妻子和女儿在本地生活。他也是一名颇有名气的摄影师，专长是自然摄影，曾举办过摄影展。

高庭法官吴必理今早发表判词，裁定老妇胜诉。根据判词，黄玲娥的商人丈夫在2010年过世，他曾于2007年卖掉印尼一栋房产，指示买家将其中大约85万美元（约117万新元）存入妻子和长子在本地的银行联名户头。老妇称，这笔钱是丈夫留给她的养老金，母子二人当初也有口头协议，长子虽是联名户头持有人，但只是帮忙管理这笔钱。

2014年，老妇发现户头里的约50万元遭长子擅自挪用，于是入禀高等法院要求索回户头里的余额，也要长子交代钱的去处以便日后索回。

案件开审前，老妇在法官的批准下先提出了户头存款的一半款项，剩下具有争论的款项包括五笔长子挪用的款项和剩余的存款。

长子挪用的款项包括给女儿的学费、33万5000元和付给自己的六万元债务等。

长子否认和母亲有任何口头协议，他先辩称自己既是户头持有人之一，理应获得一半的权益，不过，他在写给弟弟的电邮里却表示“那是她（母亲）的钱，她想怎么用，就怎么用。”