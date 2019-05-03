银行前经理转走客户逾13万 海外置产

银行前客户关系经理转走73岁客户超过13万元，到外国置产和私用，之后还欺骗对方付近2万8600元的银行费用。

《新明日报》去年12月报道，37岁被告廖迪宽被控。被告从2011年11月至2014年5月在星展银行（DBS）任职，他在2014年6月至2015年5月则在渣打银行工作，都是担任客户关系经理。

案件有两名受害人，皆为退休人士，但互相不认识。第一名受害人是73岁的陈天乐，他最高学历是中四，退休前在公寓担任维修人员，案发时银行户头的钱是他唯一收入，第二名受害人是67岁的邹静萍，最高学历是在台湾就读小学，案发时靠银行户头的钱与收取1600元租金过活。

案情显示，2013年8月，被告协助陈天乐设立户头投资外币，也为他申请网上银行服务。陈天乐把密码生成器与密码托付被告管理投资相关交易。当被告加入渣打银行后，他说服陈天乐将银行的钱转移到渣打银行。

被告没经过陈天乐授权，在2013年9月10日与9月11日将他户头的8万3000美元（约10万5285新元）转到一间公司的户头，购买柬埔寨的产业，该产业在被告妻子名下。被告之后也在2014年5月28日与10月8日转移1万9673美元（约2万5182新元）到邹静萍的户头。

之后，被告在2014年10月29日欺骗邹静萍，指她户头的6万7389元与他另一名客户的投资有关，谎称存入户头是因为想集合两人的资金换取更高的利润。被告称要将6万7389元交给客户，要邹静萍协助提出。

另外，被告也在2013年10月24日与2015年3月9日欺骗陈天乐需要支付星展银行与渣打银行的费用，让他签署2万8580元的支票，却把这些钱，用在个人开销。



由于没有收到渣打银行的跟进，陈天乐在2015年5月到银行询问，结果发现被骗，同年5月14日报警。

警方调查后，被告归还2万4480元给陈天乐。被告昨天认罪，案展6月4日下判。（人名译音）