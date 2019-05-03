第34届新加坡书展 5月底再登Capitol Singapore

迈入第34届，新加坡书展今年再度于新加坡首都（Capitol Singapore）举行，荣誉资政吴作栋特许传记“Tall Order”的中文版《高难任务》将在书展推出。

新加坡书展将于5月31日（星期五）至6月9日（星期天）举行，主题为“相遇@阅读城市”(Encounters@Reading City)，旨在让忙碌的城市人在首都新加坡相遇，通过文学、文创和影音结合的精彩活动，重温阅读的乐趣。

新加坡书展筹委会主席、新加坡报业控股华文媒体集团营运总编辑罗文燕（左三）、鹏瑞利置地集团首席企业官董家苹（左四）及多名参展书商都出席了今早（5月3日）的记者会。（龙国雄摄）

这届书展上将有近20本新书推介，其中最受关注的要属荣誉资政吴作栋的特许传记“Tall Order”的中文版《高难任务》。吴资政将莅临书展现场，与作者白胜晖对谈。

这本书是由资深媒体人林琬绯翻译，焦点出版与八方文化创作室联合出版。

新加坡巡回大使许通美教授、香港作家梁文道、中国作家毛尖、中国企业家季琦、本地作家黄凯德、尤今、马来西亚作家李天葆、本地插画家阿果与李欣立等，也将在书展举行分享会或座谈会，与读者近距离交流。

配合新加坡开埠200年，书展今年特别推出相关节目，包括概述新加坡历史的相声剧、讲座和导览活动。

友联书局已有参展33年参展经验，董事经理马晓敏表示，今年将带来文创作品及台湾畅销书籍，吸引平时不到书局的公众。

书展举行期间的开放时间为上午11时至晚上10时，入场免费。公众可上www.singaporebookfair.sg了解更多详情。