许文远获颁职总荣誉奖章

深信“工人优先”并长期为推进劳资政三方协作付出不懈努力，基础建设统筹部长兼交通部长许文远，今天被授予象征工运最高荣誉的荣誉奖章。

117名工运领袖、劳资政三方合作伙伴及优秀工友，也因为他们对工运和提升工人生活素质的贡献，获得全国职工总会的表彰。

颁奖礼今天傍晚在新加坡国立大学文化中心举行，超过1000名得奖者、工会领袖、劳资政三方代表以及受邀嘉宾出席了颁奖仪式。

主持仪式的是职总会长雷家英以及总理公署部长、职总秘书长黄志明。

职总荣誉奖章（Medal of Honour）授予为工运做出卓越贡献的人士，过去十年获颁这个奖项的还有国务资政兼社会政策统筹部长尚达曼、国务资政兼国家安全统筹部长张志贤以及卫生部长颜金勇。

职总在褒扬状中指出，许文远与工运有着同样的价值观，他的努力也为工人的生活留下了不可磨灭的印记；他担任人民行动党主席的八年期间，也充分地肯定和发展了行动党和职总长期存在的共生关系。

职总也说：“许文远在整个职业生涯中和工运领袖进行过多次互动，制定影响工人的政策时，往往都会寻求他们的反馈和建议。”

为了更好地表彰杰出的工人，职总今年新设立名为“模范工友奖”的奖项，授予6名体现了”为未来做好准备”、“与时俱进”和“坚韧不拔”工人4.0精神的优秀工友。