李显龙总理五四百年面簿发帖分享文章：“五四”塑造了今天的中国

今天是中国“五四”运动100周年纪念日，李显龙总理上午在面簿上发文感怀，表示“不了解过去历史、起源和文化的人民，就像无根之树”。

他也同时在面簿分享了英文杂志《外交家》（The Diplomat）一篇回顾“五四”运动的起源，和如何塑造了今天中国的文章《中国“五四”运动的遗产》（The Legacy of China's May Fourth Movement）。

以下为李总理面簿贴文：

“不了解过去历史、起源和文化的人民，就像无根之树。”

今天是5月4日。这个日子现在已以“星际大战日”（Star Wars Day）闻名，但它其实是一个更重要的纪念日。事实上，今年是其百周年纪念日！

1919年5月4日，北京的大学生抗议了《凡尔赛条约》为中国带来的结果。在第一次世界大战中，中国加入了协约国与德国作战。战胜后，中国希望恢复对德国租借的山东半岛的主权。不过，《凡尔赛条约》却把山东交给了日本。学生们认为中国的退让是种羞辱，数以千计的学生因此游行抗议。

“五四”是中国的转折点。中国青年和知识分子拒绝封建传统和传统思想。他们为复兴中国和迈入一个新时代而激奋并动员起来。“五四”引发了一个志气昂扬和爱国主义的时代，令许多人决意不再让中国在世界舞台上受辱。

这篇文章写于2015年，但它很好地概述了“五四”运动的缘起并如何塑造了今天的中国。非常值得一读！