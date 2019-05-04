新加坡科技设计大学 青年疑酒驾 撞上宿舍走道

青年涉酒驾后，开车闯入新加坡科技设计大学宿舍行人道，百人闻警报急下楼，所幸无人受伤。

这起事件发生于昨夜11时55分，地点是新加坡科技设计大学宿舍。

记者接获21岁学生陈小姐的通报，指宿舍警报在深夜突然响起，宿舍内的学生们纷纷跑下楼。

她下楼之后看见，一辆轿车停在第57座和第59座宿舍底层的走道中央，不少人纷纷拿出手机拍照，保安人员赶紧制止，劝请学生们不要靠近肇事车辆。

警方不久后到场调查，围起了封锁线。

据悉，校方规定第一年的新生必须入住宿舍，相信大部分宿舍生为大一学生和国际学生，学生每个学期都必须更换宿舍，昨天恰逢学期最后一日，因此这几日学生都在忙着“搬家”。

新加坡科技设计大学发言人证实这起事件，透露无人因此受伤，校园因这起车祸也蒙受轻微损失，案件已交由警方处理。

据悉，肇祸司机并非学校学生。警方受询时透露，这名19岁青年涉嫌酒驾，当场被捕，案件仍在调查中。

肇祸司机趴梯祷告

目击者透露，疑似肇祸司机的青年，行径古怪，事发后趴在阶梯上双手合十祈祷。

陈小姐绘诉，事发后，这名青年的随身物品散落一地，他趴在梯级上，看似神情恍惚，疑似喝醉，双手合十，疑似在祈祷。

后来，另一名不知名的男子对着趴在地上的他大喊道：“我要你站起来！”但不清楚两人关系。