疑滥用保健积分 逾6万用户遭保健局冻结

6万2000名用户疑滥用保健积分，没出席活动仍扫描他人转发的QR码赚取分数，这些户头遭保健促进局冻结。

保健促进局的面簿专页近日有不少人纷纷留言表示，自己和家人要使用Healthy 365手机应用的保健积分（Healthpoints）来兑换礼券时都出现问题。

用户上载的截图显示，他们收到讯息指户头的奖励兑换服务遭暂时冻结，当局需要去确认用户的户头资料。

当局在回复留言时指出，发现到有大量用户企图欺骗，扫描他人转发的QR码，以换取保健积分，因此这些户头暂时被冻结，以便当局检查评估。一旦完成评估后，将会再通知用户。

保健促进局回复询问时指出，当局发现有人滥用其保健积分计划，估计约6万2000用户在没有进行相关的保健活动，却仍扫描活动QR码以赚取积分。发言人强调，事件没有涉及任何技术故障，也没有个人资料被泄露。

“这些户头的兑换礼券功能遭冻结，不当获取的保健分也将被取消。不过用户过后仍能继续累积积分。”

发言人也重申，当局会继续严格把关避免滥用情况，并提醒用户所有的积分活动和QR码扫描，当局会个别核查，一旦滥用就会被发现。

据《新明日报》了解，遭滥用的QR码主要出自大型的保健活动，如健康检查、集体运动等，而非那些从超市购买较健康产品时所拿到的收据上的QR码。一般相信，当局是因为扫描人数远超过活动出席的人数，才引起当局关注。

遭冻结用户：不知道己违例

遭冻结用户表示，并不知道自己违例。

兑换功能遭冻结的翁先生（39岁，研究员）告诉记者，手机收到别人转发的QR码时，他没想太多就跟着扫描。

“老实说，扫描前我没有好好检查，我自己也有错，以后我一定会小心。不过，我认为可能当局接下来可以在公众教育的部分再加强，让用户知道不能这么做。此外，可能在扫描QR码的设计上再加强，例如要求用户输入个人化的独立编码，避免滥用。”

翁先生也希望当局能尽快完成检查工作，好让6月即将到期的合法积分可尽快兑换。

另一使用Healthy 365应用的黄先生（30岁，工程师）则说，自己户头没被冻结，他也从没收过他人转发的活动QR码。

“我就算收到也不敢扫描，毕竟来历不明，万一是有诈骗意图的QR码，盗取了我的个人资料，那肯定很危险。”