国家公园局 推出10年转型计划

到2030年，本地绿地空间将增加超过11％，本地园景业对人才和能力需求也将进一步增加。有鉴于此，国家公园局推出10年转型计划，希望培育更多人才，并通过科技提升该行业的工作效率。

社会及家庭发展部长兼国家发展部第二部长李智陞今早在裕廊湖公园，公布了上述园景业转型计划。

公园局指出，下来10年到15年，本地绿地空间料增加多1000公顷。转型计划希望到2030年，随着绿地提升，及市区生态园的强化，本地园景业盈利和每名员工增值能提高多达30％。

李智陞说，绿意盎然的环境是新加坡的特色，而我国在这方面取得的成功，很大部分须归功园景业。未来，随着我国增添更多绿色空间，园景业须在整个建筑环境价值链中，扮演更大的角色。

他指出，园景业的工作应从基本的园艺工作逐渐迈向园景管理，并在环境评估和亲环境设计等方面，建立更多专业知识。

“目前，我们（园景业）还是非常依赖非熟练员工，很多公司在运作方面也只采用基本科技。但科技是改变的关键，它能改善我们的工作方式，让园艺工作对下一代园景业专员更具吸引力。”

李智陞表示，新的园景业转型计划将有助提升业界生产力，并协助他们发展。

当中，园景公司能继续申请园景业生产力补贴（Landscape Productivity Grant），以采用更多科技，让运作机械化。推出至今，已有72家公司申请该补贴。

公园局也将优化采购绿化维修工作的过程，在评估投标时，更注重竞标者的素质。

勿洛镇公园今年7月起交东区工教院学生管理

从今年7月起，勿洛镇公园将陆续交由工艺教育东区学院学生管理。

为培育更多新人才，协助园景业注入新活力，国家公园局和工艺教育学院今早签署谅解备忘录。

双方将合作在课堂上融入更多科技元素，并更新课程内容，传授更多生态知识及更高增值的技能，例如如何通过种植更多本地植物，支持昆虫和动物的生长等。

公园局也展开试点计划，从今年7月起，面积约12公顷的勿洛镇公园将陆续交由工教院修读园景业相关课程的学生管理，让他们在学习过程中有更多实践机会。这将是首个由学生管理的公园。

届时，修读“园艺管理与设计”以及“城市绿化与园艺”课程的学生每星期会到访公园两三次，每次逗留至少半天。接受过公园局培训的讲师也会从旁给予指导。