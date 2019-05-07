金管局探讨发出纯粹的数码银行执照

（早报讯）新加坡金融管理局（MAS）今早表示，该局正探讨是否发出纯粹的数码银行执照，让金融科技公司也成为能经营银行业务的金融业者。

该局针对本地询问关于虚拟银行在本地的发展前景作为回应，表示它一直在探讨“非银行类”背景的数码银行，可为本地金融业带来价值，以及如何管理和控制数码银行的潜在风险。

金管局发言人说：“金管局正着手研究是否应允许此类拥有非银行背景、仅是数码银行的业者获得银行执照。 我们一直也与利益相关方合作，以确定这些新崛起业者能为我们的银行业格局创造独特价值，并了解如何管理和控制它们带来的潜在风险。“

金管局也澄清说，自2000年以来，本地注册的银行都允许设立子公司，专注在纯粹数码化的商业模式。

对于非银行类的金融科技公司来说，虚拟银行一直是其完善金融布局链条的重要一步，在联通海内外业务、丰富综合金融布局方面也具有相当大的想象空间。

至于传统的实体银行而言，虚拟银行一般能降低运营成本。

香港金融管理局前月宣布，该局向 Livi VB Limited、SC Digital Solutions Limited ，以及众安虚拟金融有限公司授予银行牌照以经营虚拟银行。上月，该局又发放虚拟银行执照给 Welab Digital Limited。

这四家虚拟银行业者，既有与中国银行香港和渣打银行（香港）等银行业者合作的合资企业，也有众安和WeLab等金融科技公司。这四家虚拟银行预计在接下来六至九个月上线并推出服务。

星展集团（DBS）执行总裁高博德（Piyush Gupta）日前接受彭博电视访问时，也认为新加坡有可能会像香港一样，发放类似虚拟银行执照。

他也说，数码银行可凭着略高于30元的基础成本，产生100元的收入，成本与收入比率约30%。相对而言，星展集团去年的成本与收入比率却为44%。