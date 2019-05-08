市建局：少于三个月私宅租约仍属违法　

（早报讯） 市区重建局今天宣布，它将不落实拟议中的短期租房监管框架，这意味着所有私宅租约仍须至少三个月，若少于三个月将属违法。

该局表示，它是在跟利益相关者如私宅屋主、公寓管理委员会和爱彼迎（Airbnb）等短期租房平台，就短期租房监管框架展开了广泛咨询后，做出上述决定。

市区重建局去年拟定了短期租房监管框架，提出多项准则，当中包括公寓屋主若要将房子进行短期出租，须事先征得整栋楼80％屋主的支持，出租的总时长每年不得超过90天，每次最多招待六名房客，并同酒店一样，须登记房客个人资料。屋主也必须遵循民防部队设下的防火条例等。

该局针对此框架展开的全国性调查显示，大多国人支持这个框架，却也担心短期租房可能带来的保安、隐私、破坏共用设施、造成更高火患风险等负面影响，而且仅有7%受访屋主表示有意将房子短期出租。与此同时，一些短租租房平台运营商认为这个框架设定的条例过于严苛，要求较宽松的租房条例。

市建局说：“考虑到这个僵局，市建局现阶段将不继续进行拟议的短期租房监管框架。反之，它将继续观察市场局势，以及短期租房领域的更广泛发展。“

它也强调，如果短期租房平台显示它们能遵循这个监管框架，该局未来仍可能会重新检讨租房立场。不过在现阶段，私宅屋主若提供少于三个月的租约，将属违法行为，违例者可被罚款多达20万元、坐牢长达12个月或两者兼施。