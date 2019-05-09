专科医生被重罚引争议 医理会提出复审要求减轻刑罚

专科医生没通知病人打针后可能出现的并发症而被重罚10万元，引起医药界对此结果议论纷纷。新加坡医药理事会今早向三司特别庭提出复审，要求减轻刑罚至罚款不超过两万元。三司将择日做出裁决。

《联合早报》日前报道，私人骨外科专科医生林联安为病人打针前，没通知她可能出现的并发症，因此被新加坡医药理事会纪律审裁庭裁定违反专业操守，得接受10万元的最高罚款额。

有医生认为，这意味着所有医生日后得花时间通知病人可能出现的所有并发症，必会导致求医时间和医药费提高，因此发起请愿希望卫生部长阐明政府立场。请愿书总共上线六天，得到6401人支持。

卫生部之后发出文告表示，由于裁决对整个医疗界有广泛影响，也会影响日后的个案裁决，因此有必要重新检视之前的裁决。在卫生部的指示下，新加坡医药理事会向法庭申请复审，这相信是卫生部首次要求这类复审。

以大法官梅达为首的三司今早审理这项复审，代表医理会的谢文杰律师说，考虑到种种因素，医理会吁三司特别庭把林联安的惩罚，下调至罚款不超过两万元。

谢文杰指出，医理会接受纪律审裁庭的调查结果，即林联安的行为所构成的伤害有限，其罪责程度低，有鉴于此，医理会同意，现有的10万元罚款过重。此外，医理会也考虑到，若不调整此案的刑罚，这可能导致医疗界采取自我保护的行医方式（defensive medicine），进而严重影响病患和临床安全。