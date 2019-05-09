对女佣又打又掐又咬 同居男女虐佣坐牢

甩巴掌！掐脖子！扯头发！张口咬！敲额头！同居男女两年多内多次虐待印尼女佣，双双被判坐牢。

被告分别是林庆顺（46岁，德士司机）以及张秀妹（47岁，执行人员），两人分别面对3项以及两项控状，指他们在2015年8月至2017年间，多次虐待33岁的印尼籍女佣。

据案情显示，女被告在2015年聘请女佣到家里照顾刚出世的女儿，不过女佣工作不久就遭虐待。

男被告在2015年8月初的某一个早上9点，发现客厅木板湿湿的，一问之下才知道原来家里的洗衣机漏水。女佣当时已清理地上的水，但男被告见到木板依旧是湿的，气得踢女佣的大腿，掴她脸颊，还扯着女佣的头发。

女佣频频道歉，但被告还是不满，不停地骂女佣，还要她赔偿2000元。

而女被告方面，她在2017年年初，用铁质过滤网敲打女佣额头。

她也在同年6月18日早上，因不满女佣将女儿的奶瓶放在洗脸盆里，用双手赏女佣巴掌，还拉女佣的头发和左手，并在女佣左手腕上狠狠咬了一口。

男被告昨天被判坐牢3个月又8周，并对女佣做出1000元赔偿。

女被告则被判坐牢8周，赔偿女佣500元。

两人31日服刑，目前以5000元保释在外。（人名译音）