用公积金买较旧住宅 条例明天起调整

动用公积金存款购屋的条例将调整，从明天（10日）起，只要剩余屋契足以让买家居住到95岁，将允许动用普通户头存款至估价顶限（valuation limits）。

即使剩余屋契不足以让买家居住到95岁，他们仍可动用公积金存款，但允许动用的存款额为估价顶限的一部分，具体百分比取决于买家年龄和剩余屋契。

国家发展部和人力部今午联合发表文告，宣布这项调整。新条例将只考虑剩余屋契是否足以让买家居住到95岁。随着国人平均寿命延长，这将确保屋契不会在他们有生之年就到期。

在旧有条例下，允许动用的普通户头存款额原本是视两个条件而定的，即屋子的剩余屋契，以及是否足以让买家居住到至少80岁。

倘若屋契剩下至少60年，买家可动用普通户头存款至估价顶限；倘若少于60年，则允许动用的存款额为估价顶限的一部分。这意味着，屋契一旦少于60年，则可动用的普通存款必将少于估价顶限。

反观新条例，即使买家购买剩余屋契少于60年的屋子，只要足以让他居住到95岁，仍可动用普通户头存款至估价顶限。

建屋局贷款条例也将一并更改，原则相同，只要剩余屋契足以让买家居住到95岁，则贷款额可高达估价顶限的90%，反之则贷款额只能低于估价顶限的90%，按比例计算（pro-rated）。

与此同时，公积金会员在购屋时，剩余屋契也必须足以让他们居住到95岁，才可在年满55岁后，抵押房产来提取基本退休存款（Basic Retirement Sum）之外的多余款项。

新条例明天才生效。这意味着，倘若公积金会员在明天之前已购买房产并且年满55岁，则可继续根据旧有条例，来提取基本退休存款之外的多余款项。