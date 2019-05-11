宝马司机被指 交通灯转绿不走 获提醒竟闯红灯

明明红灯已经转绿，前方宝马轿车被指迟迟不开走，车主上前询问宝马司机，指对方没有多作回应就闯红灯离开。

事件发生在昨天（5月10日）晚上10时39分左右，地点是亚历山大路和联邦道的交界处。

陈先生（32岁）表示，事发时他开车载着朋友，发现交通灯由红转绿后，停在前面的一辆宝马轿车却没有往前开。“我鸣了好几次笛，宝马轿车都没有反应，当时我的车子后面有其他车辆，所以我也不能倒车。”

他说，他担心宝马司机出了什么状况，马上和朋友下车，走上前去查看司机需不需要帮忙。

陈先生形容，司机是一名三四十岁男子。他上前问司机为什么不开车时，司机摇下车窗，反问他：“现在不是红灯吗？”

陈先生指他闻到车中散发出浓烈酒味，质问司机是否酒驾，但对方没有回答直接摇上车窗，随即把车子开向前方路口处。

由于当时还处在红灯，宝马轿车停在路口等候几秒，突然直接闯过红灯，险些撞上其他直行车辆，让陈先生看得目瞪口呆。

陈先生说，他还没有时间去警局报案，昨晚决定先把行驶记录器画面放上网，希望能警惕其他公路使用者。

视频在网上传开后，网民纷纷指责宝马司机不负责任，随时可能“害人害己”，吁请陈先生尽早报警将他绳之于法。