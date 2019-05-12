申诉肚痛锁房内 41岁女子离奇死

（早报讯）离乡背井来狮城打工，41岁女子申诉肚子痛拿了两天病假，之后被发现反锁在房间里，老房东担心她出事报警，警方破门而入，发现她已断气。

这起事件发生在前天（5月10日）晚上9时37分，地点是勿洛北路第76座组屋一间三房式单位。单位里住着73岁退休老房东和三名女租客。

41岁的女死者来自中国，在本地一家商场担任清洁工，她在前年6月通过房屋中介上门租房。

记者昨早走访事发单位了解情况，死者公司的负责人也在现场协助房东清理死者的物品。

公司负责人受访时说，死者在事发前拿了两天病假。“之前看她还好好的，周三就听她说肚子痛拿病假，两天没来上班。”

老房东朱先生说，死者拿病假的这两天都在房间里休息，只有用餐时间才到附近咖啡店吃饭。

“事发当天，她在早上10时左右出门，邻居下午5时左右看到她回家。”

当天晚上七八时左右，与死者共租一房的两名女租客打电话给朱先生，申诉房门被反锁打不开。

朱先生说：“我赶到现场后不断敲房门，但里面毫无动静，我担心她在里头出事了，就立刻报警求助。”

据朱先生说，警察到场后破门而入时，死者已经断气。“我看到床褥和地上沾有血迹，不知道到底发生什么事情，警方调查到凌晨1点才离开。”

警方受询时证实，前天（10日）晚上调查了一起非自然死亡案件，一名41岁女子被发现躺卧在上述单位里，救护人员到场后宣告女子死亡。

案件还在调查中。