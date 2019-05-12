巴士引擎起火 10乘客安全疏散

（早报讯）一辆新捷运巴士不知何故引擎起火，所幸车上10名乘客全部自行疏散，无人在事故中受伤。

事件发生在昨天（5月11日）傍晚17时45分左右，地点是桥北路和密骆路之间的路口。

据《联合晚报》读者传来的照片显示，一辆新捷运巴士停在上述路段，而车后引擎处被烧毁。

目击者叶小姐（23岁，教师）过后告诉《联合晚报》，她昨天傍晚5点30分左右到上述地点吃饭，出事的巴士当时就停靠在她用餐的的餐馆旁。

她说：“我和朋友正在吃饭，然后忽然听到一辆汽车一直鸣笛，相信是为了告诉巴士司机，巴士后方已起火。”

叶小姐说，现场随后浓烟滚滚，而自己与朋友搬到餐馆二楼去。

“不到10分钟，民防部队就已抵达现场开始灭火，火势迅速被扑灭。”

当时也在附近的的读者洪先生（57岁，德士司机）说：“巴士的后方不知何故开始起火，而停下后，乘客和车长都迅速下车，到一旁等待救援。”

民防部队受询时证实，当局在傍晚5点45分接到通报，消防员到场后用了三个干粉灭火器（dry powder extinguisher）将火势扑灭。

巴士上的10名乘客也在民防部队抵达前自行疏散，无人在事故中受伤。

新捷运企业联络高级副总裁陈爱玲受询时，对受影响搭客所造成的不便道歉，并表示公司正在调查事故起因。